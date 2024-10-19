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07:17, 19 октября 2024Силовые структуры

Фигурант дела Тимура Иванова попросил отпустить его из СИЗО и сослался на волонерство

Фигурант дела Иванова Фомин попросил отпустить из СИЗО, ссылаясь на волонтерство

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Фигурант дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова, соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин попросил отпустить его из СИЗО, ссылаясь на волонтерство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.

В них отмечается, что подозреваемый не скрывался и не препятствовал расследованию, он положительно характеризуется, занимается благотворительностью и имеет многочисленные благодарности и награды.

«На основании изложенного [обвиняемый и адвокаты] просили в удовлетворении ходатайства следователя отказать и изменить меру пресечения на домашний арест», — говорится в материалах.

Ранее стало известно, что следствие по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, продлили до 23 декабря из-за его особой сложности.

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      Марина Совина
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