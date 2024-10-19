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04:48, 19 октября 2024Бывший СССР

Ганчев назвал количество населенных пунктов в Харьковской области под контролем России

Ганчев: в Харьковской области 50 населенных пунктов находятся под контролем РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Под контролем РФ находится около 50 населенных пунктов Харьковской области, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации этого региона Виталий Ганчев.

Он уточнил, что доступ имеется к 34 из них, а в остальные не пропускают военные в целях безопасности. Часть из взятых населенных пунктов находится с линией боевого соприкосновения, что «является по факту серой зоной», объяснил Ганчев.

Ранее глава российской администрации Харьковской области сообщил, что власти Украины начали эвакуацию администрации, силовиков и населения из Купянска на фоне наступления российской армии. По его словам, Украина осознает, что город рано или поздно перейдет под контроль России.

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      Сергей Грехов
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