В России разработают стандарт подарка для новорожденных

В 2025 году в России введут ГОСТ на подарок для новорожденных

В России займутся разработкой единого стандарта подарка для новорожденных. Об этом в ходе IV Межрегионального форума «Моя семья — моя крепость» в Тюмени объявила зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Ее цитирует ТАСС.

На данный момент подобные подарки раздают не во всех субъектах страны. Также в каждом случае отличается наполнение и размер презента. Более того, по словам депутата, в некоторых регионах такой подарок выдается лишь первому ребенку в семье.

В Госдуме предлагают унифицировать комплект для младенцев и придать ему патриотическое настроение — изготавливать пледы с государственным гербом и в цветах российского флага. «Это не просто российские производители, это когда патриот с рождения, это когда у тебя триколор, герб, уже вот как бы первая твоя одежда, она уже говорит о том, что ты родился в России, что ты нужен России, ты важен и тебя уже с рождения любят», — пояснила Буцкая.

ГОСТ для подарка будет введен в 2025 году. Каталог товаров для новорожденных с государственной символикой был представлен на форуме.

Ранее Буцкая выступила с призывом к российским работодателям отслеживать рождаемость у сотрудников. По ее мнению, в каждой отечественной компании руководители должны оценить, кто из сотрудниц может родить, а кто — нет. Результаты подобного мониторинга, как отметила депутат, они должны фиксировать.