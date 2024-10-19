Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:10, 19 октября 2024Россия

В России разработают стандарт подарка для новорожденных

В 2025 году в России введут ГОСТ на подарок для новорожденных

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В России займутся разработкой единого стандарта подарка для новорожденных. Об этом в ходе IV Межрегионального форума «Моя семья — моя крепость» в Тюмени объявила зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Ее цитирует ТАСС.

На данный момент подобные подарки раздают не во всех субъектах страны. Также в каждом случае отличается наполнение и размер презента. Более того, по словам депутата, в некоторых регионах такой подарок выдается лишь первому ребенку в семье.

В Госдуме предлагают унифицировать комплект для младенцев и придать ему патриотическое настроение — изготавливать пледы с государственным гербом и в цветах российского флага. «Это не просто российские производители, это когда патриот с рождения, это когда у тебя триколор, герб, уже вот как бы первая твоя одежда, она уже говорит о том, что ты родился в России, что ты нужен России, ты важен и тебя уже с рождения любят», — пояснила Буцкая.

ГОСТ для подарка будет введен в 2025 году. Каталог товаров для новорожденных с государственной символикой был представлен на форуме.

Ранее Буцкая выступила с призывом к российским работодателям отслеживать рождаемость у сотрудников. По ее мнению, в каждой отечественной компании руководители должны оценить, кто из сотрудниц может родить, а кто — нет. Результаты подобного мониторинга, как отметила депутат, они должны фиксировать.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Погибших в Охотском море отца и сына не станут хоронить вместе. Тело мальчика отправят в город, где живет его мать

      В Британии собрались отпустить сотни преступников из-за нехватки мест в тюрьмах

      В России разработают стандарт подарка для новорожденных

      На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

      На Западе назвали необходимое время для гипотетического захвата Латвии Россией

      Мизулина отказалась прощать Лебедева и Дудя

      В Абхазии закрыли выставку с портретом Басаева

      Ну Украине испугались мобилизации стариков

      «Краснодар» разгромил «Спартак» и стал лидером РПЛ

      Немцев назвали нацией с самыми промытыми мозгами в Европе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше