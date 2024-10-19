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21:37, 19 октября 2024Россия

Киселев назвал общение Путина со СМИ стран БРИКС суперуспешным

Киселев: Путин пообщался с главами СМИ стран БРИКС, его слова были сенсационными

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Kremlin Pool / Global Look Press

Встреча президента России Владимира Путина с главами ведущих СМИ стран БРИКС вызвала большой интерес. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Коллегам очень понравился такой формат. Для многих его слова были реально сенсационные. Может быть, не для представителя Китая, но, например, для Латинской Америки, для Египта было очень много откровений. Как по содержанию, так и по тому вниманию, которое они чувствовали со стороны российского лидера», — сказал журналист.

Он подчеркнул, что встреча Путина со СМИ стала «суперуспешной», поскольку президент получил возможность обратиться к многомиллиардной аудитории. Киселев также отметил, что ни один политик не способен «думать в кадре» и глубоко подбирать слова так, как это делает Путин.

Ранее политолог, эксперт ЭИСИ, заместитель генерального директора КГ «Полилог» Никита Сетов прокомментировал выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС. По мнению эксперта, авторитет президента России на международной арене серьезно повысил статус БРИКС.

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