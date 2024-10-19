Лукашенко рассказал о зависти Запада к Белоруссии

Лукашенко провел переговоры с представителями западных стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 октября провел переговоры с представителями западных стран. Об этом он заявил в эфире Первого информационного телеканала страны.

«Вчера у меня был такой непубличный день, но очень тяжелый. Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств (...) Я, разговаривая с ними, понял, насколько внимательно они наблюдают за нами. Насколько придирчиво они ищут, изучают наши ошибки и наши успехи», — подчеркнул он. Глава государства подчеркнул, что, когда на переговорах отсутствуют СМИ, представители Запада говорят откровенно и честно.

По его словам, представители «богатейших стран» заявили, что они завидуют жителям Белоруссии, так как они умеют «работать, жить, праздновать», а также «нашли свой путь развития».

Ранее Лукашенко пообещал, что выборы президента в Белоруссии пройдут «чисто и аккуратно». Он отметил, что активнее всего о начале его предвыборной кампании говорят уехавшие за рубеж оппозиционеры.