Посол допустил общение Путина и Пашиняна на саммите БРИКС

Посол: Путин и Пашинян будут иметь возможности для общения на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян будут иметь возможности для общения во время саммита БРИКС в Казани, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

Он заявил, что вопрос «в каком формате и с какой повесткой дня» будет зависеть от программы форума. Дипломат назвал приглашение Пашиняна отражением тесных контактов между Москвой и Ереваном.

Ранее Пашинян заявил, что Между Россией и Арменией в последнее время наблюдается активный политический диалог. По словам политика, между странами регулярно проводятся встречи на высоком уровне. В частности, Пашинян привел в пример недавний визит вице-премьера России Алексея Оверчука в Ереван, а также встречу правительств двух стран на саммите ЕАЭС в армянской столице.