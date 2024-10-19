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05:04, 19 октября 2024Бывший СССР

Посол допустил общение Путина и Пашиняна на саммите БРИКС

Посол: Путин и Пашинян будут иметь возможности для общения на саммите БРИКС

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян будут иметь возможности для общения во время саммита БРИКС в Казани, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

Он заявил, что вопрос «в каком формате и с какой повесткой дня» будет зависеть от программы форума. Дипломат назвал приглашение Пашиняна отражением тесных контактов между Москвой и Ереваном.

Ранее Пашинян заявил, что Между Россией и Арменией в последнее время наблюдается активный политический диалог. По словам политика, между странами регулярно проводятся встречи на высоком уровне. В частности, Пашинян привел в пример недавний визит вице-премьера России Алексея Оверчука в Ереван, а также встречу правительств двух стран на саммите ЕАЭС в армянской столице.

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      Сергей Грехов
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