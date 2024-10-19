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08:07, 19 октября 2024Россия

В России оценили дальнейшую помощь Запада Украине словами «лавочка закрыта»

Военный аналитик Леонков: лавочка западной помощи Киеву закрыта

Фото: Globallookpress.com

Военный аналитик Алексей Леонков в беседе с «Комсомольской правдой» оценил дальнейшую помощь Запада Украине словами «лавочка закрыта».

Он отметил, что кода украинский президент Владимир Зеленский представлял свой «план победы», от него ожидали, что Киев покажет способность сам добиваться успехов на поле боя. Однако политик начал рассказывать, что нужно делать НАТО, поэтому успеха его идеи не возымели.

Эксперт добавил, что еще летом американский лидер Джо Байден намекал, что план «не очень». Зеленскому следовало перейти к серьезной обороне и держаться как можно дольше, на этих условиях Киеву должна была предоставляться ограниченная военная помощь. Однако вместо этого украинские войска были направлены в Курскую область, и теперь Западу жаль техники, потерянной на этом направлении.

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В настоящее время Байден приехал в Германию и разговаривал с главами европейских государств, и на эту встречу Зеленского не пригласили, напомнил Леонков. По его мнению, это демонстрирует незаинтересованность Соединенных Штатов в Украине.

«Они выделили последний транш из объема помощи, который был планировал на этот год. Все, лавочка закрыта», — заявил эксперт.

Аналитик добавил, что в случае победы Камалы Харрис на выборах в США она не будет, как Байден и не станет особо заниматься Украиной, а второй кандидат в президенты, Дональд Трамп тем более не станет этого делать. В этом случае Европа тоже не заинтересована в дальнейшей поддержке Киева, уверен Леонков.

«Какие-то деньги, если скажут, дадут. Все соглашения, подписанные в рамках двусторонних договоров о безопасности, подразумевали военную помощь, но, скорее всего, до конца 2024 года. А новых соглашений на 2025 год нет», — заключил он.

16 октября Зеленский представил свой «план победы» Верховной Раде. Всего он включает пять пунктов, озвученных общественности, и три секретных пункта, которые были представлены союзникам. Среди них приглашение в НАТО в ближайшее время, перевод военных действий на территорию России и неядерное сдерживание.

Позднее украинский лидер сообщил, что тайные приложения «плана победы» получили конкретные страны-партнеры. Также политик заявил о наличии первой реакции США на его «план победы» и уточнил, что представители Киева обсудили два пункта из документа. Это приглашение Украины в НАТО и усиление ВСУ.

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      Марина Совина
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