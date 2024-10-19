Kyodo: в Токио мужчина попытался протаранить канцелярию премьер-министра

В Токио задержали мужчину, который попытался протаранить на автомобиле канцелярию премьер-министра, сообщает Kyodo.

Помимо этого, он бросил пять или шесть коктейлей Молотова в здание правящей партии страны, говорится в публикации NHK. Один из них попал в машину полиции, пожар удалось потушить.

1 октября нижняя палата парламента Японии избрала главу правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исибу новым премьер-министром страны. Выборы проходили в два тура после сообщений о том, что Фумио Кисида заявил об отказе баллотироваться на второй срок на посту премьера страны. После назначения Исибу инициировал досрочные выборы, которые должны пройти 27 октября.