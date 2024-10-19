Военный эксперт высказался об увеличении срока обучения украинских мобилизованных

Военный эксперт Дандыкин: увеличение срока обучения в ВСУ не поможет Украине

Увеличение срока обучения мобилизованных в Вооруженных силах Украины (ВСУ) не скажется на боеспособности Киева, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о новом пилотном проекте страны.

«Я думаю, в основном это не повлияет. Это очень серьезно все. (…) У наших подразделений сейчас боевое слаживание идет гораздо дольше. Это, наверное, во многом заявления на публику — мол, что у нас все хорошо, мы можем позволить себе еще две недели накинуть, чтобы успокоить тех, кого людоловы ловят. На самом деле это то же самое, что они сейчас делают, — мясные штурмы и большие потери», — сказал он.

Генштаб ВСУ сообщил, что для некоторых украинских мобилизованных продлят срок обучения. Основная цель — усилить подготовку и повысить качество обучения военнослужащих.

Пилотный проект в рамках программы «Сохранение жизни военнослужащих» запустят в четырех учебных центрах для 500 призывников. Продолжительность обучения вырастет с 30 до 45 дней. В дальнейшем инициативу могут расширить на все ВСУ.