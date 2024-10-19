Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:04, 19 октября 2024Бывший СССР

Военный эксперт высказался об увеличении срока обучения украинских мобилизованных

Военный эксперт Дандыкин: увеличение срока обучения в ВСУ не поможет Украине

Фото: Kosmogenez / Shutterstock / Fotodom

Увеличение срока обучения мобилизованных в Вооруженных силах Украины (ВСУ) не скажется на боеспособности Киева, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о новом пилотном проекте страны.

«Я думаю, в основном это не повлияет. Это очень серьезно все. (…) У наших подразделений сейчас боевое слаживание идет гораздо дольше. Это, наверное, во многом заявления на публику — мол, что у нас все хорошо, мы можем позволить себе еще две недели накинуть, чтобы успокоить тех, кого людоловы ловят. На самом деле это то же самое, что они сейчас делают, — мясные штурмы и большие потери», — сказал он.

Генштаб ВСУ сообщил, что для некоторых украинских мобилизованных продлят срок обучения. Основная цель — усилить подготовку и повысить качество обучения военнослужащих.

Пилотный проект в рамках программы «Сохранение жизни военнослужащих» запустят в четырех учебных центрах для 500 призывников. Продолжительность обучения вырастет с 30 до 45 дней. В дальнейшем инициативу могут расширить на все ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Погибших в Охотском море отца и сына не станут хоронить вместе. Тело мальчика отправят в город, где живет его мать

      В Абхазии закрыли выставку с портретом Басаева

      Ну Украине испугались мобилизации стариков

      «Краснодар» разгромил «Спартак» и стал лидером РПЛ

      Немцев назвали нацией с самыми промытыми мозгами в Европе

      США уличили в отсутствии желания бороться с поставками иранской нефти

      В одном из двух районов Петербурга восстановили подачу электричества после аварии

      «Химки» победили «Локомотив» в матче РПЛ

      Силуанов раскрыл назначение дополнительных 1,5 триллиона рублей в бюджете в 2024 году

      Известные российские художники заступились за отдел новейших течений в Третьяковке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше