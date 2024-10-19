ВВС Израиля нанесли еще несколько ударов по столице Ливана

РИА Новости: ВВС Израиля нанесли еще восемь ударов по южному пригороду Бейрута

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли еще восемь ударов по южному пригороду столицы Ливана Бейруту. Об этом сообщает РИА Новости.

«Разрушены несколько зданий, магазинов, а также повреждены дороги на въезде в кварталы», — передает агентство слова очевидцев.

Сообщается, что новые удары были нанесены по кварталам Харет-Хрейк, Бурдж аль-Баражне и Шувайфат.

В субботу, 19 октября, из Ливана попытались нанести удар по дому главы Кабмина Израиля Биньямина Нетаньяху при помощи беспилотника. Премьера и его жены в тот момент там не было. Пострадавших при инциденте нет.

После этого истребители Военно-воздушных сил Израиля ударили по столице Ливана Бейруту. Под атаку попали южные окраины и предместья Бейрута, в которых находились объекты шиитской организации «Хезболла», а также живут ее сторонники.