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15:52, 19 октября 2024Мир

Израильские истребители ударили по Бейруту

ТАСС: истребители ВВС Израиля ударили по Бейруту

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля ударили по столице Ливана. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

По данным агентства, под атаку попали южные окраины и предместья Бейрута. Там находятся объекты шиитской организации «Хезболлах», а также живут ее сторонники.

Известно о трех взрывах в квартале Харет-Хорейк. Из южной части города видны клубы дыма, передает корреспондент.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ливанское движение «Хезболла» 360 снарядов в сторону страны. Отмечается, что из данного числа около 220 снарядов пересекли ливано-израильскую границу.

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      Никита Абрамов
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