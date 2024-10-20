Аналитик высказался о будущем договора о транзите газа между Россией и Украиной

Аналитик Юшков заявил об интриге в вопросе договора о транзите газа на Украину

Судьба договора о транзите российского газа через Украину в Европу сейчас еще неизвестна, заявил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о будущем соглашения, которое истекает в конце 2024 года.

«Я думаю, пока вопрос не решился окончательно и пока интрига сохраняется. Один из ключевых игроков — США — вообще ничего не говорит, потому что им не до этого. Во многом Киев ориентируется именно на их позицию, а те не высказывают ее достаточно четко. Украина пока действует очень осторожно, они, по сути, шантажируют европейцев. Они хотят усадить их за стол переговоров и выторговать у них какие-то максимальные бонусы в условиях, когда США ничего не говорят, потому что у них выборы и им сейчас не до этого», — объяснил он.

Договор на транзит российского газа через Украину в европейские страны был подписан в 2019 году, его срок истекает в конце 2024 года. Он подразумевал прокачку 225 миллиардов кубометров топлива. Сейчас это единственный путь прокачки российского газа в Европу, поскольку «Северные потоки» взорваны, а прокачка по трубопроводу «Ямал — Европа» приостановлена.

Украина хочет сохранить транзит на новых условиях

По словам аналитика, напрямую Украина не хочет работать с Россией, поскольку это несет для Киева политические издержки. В идеале они хотят работать через европейского посредника, который будет напрямую договариваться о поставках, отметил он. Так Украина сможет сохранить транзит, будет получать деньги за него и сократит контакты с Россией.

«Украинцы говорят интересные формулировки. Они обычно аккуратно заявляют, что продлевать контракт на транзит газа через Украину не будут. Но действующий контракт никто не хочет продлевать, и для "Газпрома" он не выгоден. Другой вопрос, будет ли подписан новый контракт, или транзит будет в какой-то другой форме», — сказал он.

Украина заявляет, что долгосрочный контракт с «Газпромом» тоже подписывать не хочет, они намекают, что должен быть какой-то посредник Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Для сохранения транзита не нужен новый договор

Игорю Юшков рассказал, что в 2019 году Украина приняла европейское законодательство в области газа, и теперь для сохранения транзита подписывать новое соглашение не обязательно.

Они обязаны проводить аукционы, на которых будут разыгрываться мощности по транзиту: «Я могу в следующем месяце прокачать столько-то, кто хочет купить эту возможность?». Более того, уже проводили такие аукционы, и единственным участником [был «Газпром»]. Когда ему нужно было прокачать больше, чем ему можно было прокачивать по долгосрочному транзитному договору, он брал на аукционе новые мощности Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Сейчас самый простой вариант был бы просто заставить Украину выполнять их собственное законодательство, проводить эти аукционы. "Газпром" будет туда приходить, брать столько мощностей, сколько ему нужно в соответствии с тем, сколько заказали европейцы. И все, Европа получит газ, Украина получит транзит, "Газпром" получит рынки сбыта. Но опять же это значит, что "Газпром" надо допускать до своих аукционов, экономически с ним взаимодействовать, и это Украину беспокоит», — добавил специалист.

Как заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, потребители российского газа в Европе знают о сложной ситуации по вопросу продления соглашения. Он отметил, что Европа сейчас ищет способ решить этот вопрос. «В Киеве заявили, что не будут его продлевать, хотя не исключают вариантов сохранения этого маршрута для прокачки газа», — сказал дипломат.