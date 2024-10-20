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14:55, 20 октября 2024Бывший СССР

«Наши корабли стали большими мишенями». Рогозин назвал причину «смены прописки» Черноморского флота

Сенатор Рогозин: Черноморский флот «поменял прописку» из-за атак БПЛА ВСУ

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Причину «смены прописки» Черноморского флота (ЧФ) назвал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. По его словам, она заключается в атаках украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника

Дмитрий Рогозинсенатор от Запорожской области

По мнению сенатора, сейчас боевые действия обрели иной характер. Теперь беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) присутствуют в воздухе на постоянной основе, чего нельзя оставлять без внимания. В связи с этим основной целью России, по его мнению, должно стать создание оружия, основанного на искусственном интеллекте.

Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин

Фото: Автор: Алексей Майшев /  РИА Новости

Данные о передислоцировании Черноморского флота появились в прошлом году

В начале октября прошлого года газета The Wall Street Journal, базирующаяся в США, со ссылкой на источники сообщила, что большая часть Черноморского флота была передислоцирована из Севастополя в Феодосию и Новороссийск. Аналогичные данные приводили и ряд Telegram-каналов.

Тогда на соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что его следует переадресовать Минобороны. «Естественно, вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей, — это вопросы, находящиеся в компетенции Минобороны», — заявлял представитель Кремля.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

При этом бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Владимир Комоедов называл практику возможного перемещения флота нормальной. По его словам, когда флот рассредоточен, его тяжелее найти. «Флот вообще-то без рассредоточения жить не может. Он должен обязательно [двигаться], если собирается где-то в стаю или в одну кучу, то это плохо», — подчеркивал он.

Во время дислоцирования в Севастополе ЧФ неоднократно подвергался атакам со стороны ВСУ

В сентябре 2023 года ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Тогда осколки от ракеты упали возле театра Луначарского, было повреждено историческое здание штаба ЧФ, а власти предупреждали горожан о новых возможных ударах по городу. Жертвой атаки стал один военнослужащий. Всего силы противовоздушной обороны сбили пять украинских ракет.

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Губернатор региона Михаил Развожаев назвал эту атаку расчетливым и наглым терактом. Он напомнил, что здание штаба находится в центре Севастополя и удар был нанесен днем в час пик, когда на улицах города было много людей.

За месяц до этого ВСУ при помощи нескольких безэкипажных катеров пытались атаковать два корабля ЧФ. Целью были «Сергей Котов» и «Василий Быков». Суда Черноморского флота контролировали судоходство в 340 километрах юго-западнее Севастополя. В результате корабли отразили атаку и уничтожили украинские катера огнем из штатного вооружения.

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      Анастасия Алимпиева
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