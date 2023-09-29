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12:54, 29 сентября 2023Россия

Губернатор Севастополя назвал ракетный удар по штабу ЧФ расчетливым терактом

Развожаев назвал ракетный удар по штабу ЧФ в Севастополе расчетливым терактом
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по штабу Черноморского флота (ЧФ) расчетливым и наглым терактом. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что здание штаба находится в центре города и удар был нанесен днем в час пик. «Вообще-то на самом деле это расчетливый и наглый теракт, который в том числе нес огромную угрозу для людей», — сказал Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что это была злостная и циничная атака.

Ранее Развожаев также заявил, что в городе усилят защиту от ударов с воздуха. По его словам, сейчас местные власти четко понимают, как действовать в ситуациях, подобных атаке на штаб ЧФ.

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ВСУ нанесли ракетный удар по зданию штаба флота днем 22 сентября. Ударная волна выбила стекла в десятке жилых домов. Как сообщили в Минобороны, всего средства противовоздушной обороны сбили над городом пять ракет ВСУ. В результате атаки в здании штаба ЧФ началось возгорание. Одного из военнослужащих объявили пропавшим без вести.

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    Сергей Истомин
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