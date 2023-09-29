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12:19, 29 сентября 2023Россия

В Севастополе усилят защиту от атак с воздуха

Губернатор Развожаев заявил, что в Севастополе усилят защиту от атак с воздуха

Фото: РИА Новости

В Севастополе усилят защиту от возможных новых атак с воздуха. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в эфире телеканала «Россия 24».

Он выразил надежду, что «ПВО сделает выводы из этих ситуаций». По словам Развожаева, эта работа точно будет проделана. «Сегодня город сосредоточен. Сегодня мы совершенно четко понимаем, как действовать в таких ситуациях», — сказал губернатор.

Глава Севастополя добавил, что местные жители переживают, а также испытывают раздражение и злость по отношению к Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что городские власти начнут штрафовать владельцев коммерческих объектов за отказ местным жителям в укрытии во время воздушной тревоги. Это решение было принято после того, как охранник Дворца культуры рыбаков не пустил людей с детьми в бомбоубежище и посоветовал им пройти безопасные места, организованные в их домах.

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Меры безопасности начали усиливать после того, как днем 22 сентября украинские войска нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Ударная волна выбила стекла в десятке жилых домов. По данным Минобороны, средства противовоздушной обороны сбили над городом пять ракет ВСУ. В результате атаки в здании штаба флота началось возгорание. Одного из военнослужащих объявили пропавшим без вести.

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    Сергей Истомин
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