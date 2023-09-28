В Севастополе начнут штрафовать за отказ в укрытии во время воздушной тревоги

Власти Севастополя начнут штрафовать за отказ укрыть во время воздушной тревоги

Власти Севастополя начнут штрафовать владельцев коммерческих объектов в случае отказа местным жителям в укрытии во время воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в эфире телеканала СТВ.

«Мы на штабе отдельно обсуждали, [что] в том числе все коммерческие пространства тоже должны предоставляться [в качестве укрытия]. Такое решение есть», — пояснил градоначальник.

По его словам, штрафы тем, кто решит, что объект является его частной собственностью, а значит, в него можно не пускать людей, будут достаточно серьезными. Он также напомнил, что после объявления воздушной тревоги у граждан есть от получаса до 50 минут, чтобы найти укрытие.

26 сентября появилось видео, на котором охранник Дворца культуры рыбаков (ДКР) в Севастополе, сославшись на распоряжение главного инженера, сообщил, что укрытие предназначено только для сотрудников, и посоветовал горожанам с детьми идти в бомбоубежища в своих домах.

Развожаев назвал это решение запредельным идиотизмом и заявил, что подобное действие заслуживает жесткого разбирательства.