Губернатор Севастополя назвал идиотизмом решение выгнать детей из убежища

Развожаев счел идиотизмом решение выгнать детей из убежища в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал запредельным идиотизмом решение представителей Дворца культуры рыбаков (ДКР), которые выгнали группу взрослых с детьми из бомбоубежища во время воздушной тревоги. Его комментарий по ситуации приводится в Telegram-канале.

Он счел, что подобное действие заслуживает жесткого разбирательства.

«Случай, который произошел накануне в ДКР, когда охранник попросил людей уйти из здания и идти в "свои" укрытия, — запредельный идиотизм либо сознательное вредительство», — написал Развожаев.

О происшествии в Севастополе стало известно 26 сентября.

На представленных видеокадрах охранник ДКР, сославшись на распоряжение главного инженера, сообщил, что укрытие предназначено только для сотрудников, и посоветовал горожанам с детьми идти в бомбоубежища в своих домах.

22 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли историческое здание штаба Черноморского флота. После этого в Севастополе регулярно объявляют воздушную тревогу.