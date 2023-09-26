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15:06, 26 сентября 2023Россия

Губернатор Севастополя назвал идиотизмом решение выгнать детей из убежища

Развожаев счел идиотизмом решение выгнать детей из убежища в Севастополе

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал запредельным идиотизмом решение представителей Дворца культуры рыбаков (ДКР), которые выгнали группу взрослых с детьми из бомбоубежища во время воздушной тревоги. Его комментарий по ситуации приводится в Telegram-канале.

Он счел, что подобное действие заслуживает жесткого разбирательства.

«Случай, который произошел накануне в ДКР, когда охранник попросил людей уйти из здания и идти в "свои" укрытия, — запредельный идиотизм либо сознательное вредительство», — написал Развожаев.

О происшествии в Севастополе стало известно 26 сентября.

На представленных видеокадрах охранник ДКР, сославшись на распоряжение главного инженера, сообщил, что укрытие предназначено только для сотрудников, и посоветовал горожанам с детьми идти в бомбоубежища в своих домах.

22 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли историческое здание штаба Черноморского флота. После этого в Севастополе регулярно объявляют воздушную тревогу.

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    Анна Щербакова
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