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11:52, 5 октября 2023Россия

В Кремле отказались обсуждать сообщения о переводе Черноморского флота

Песков отказался обсуждать якобы состоявшийся перевод ЧФ из Севастополя

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался обсуждать сообщения о якобы состоявшемся переводе Черноморского флота (ЧФ) из Севастополя в Новороссийск, передает ТАСС.

До этого в некоторых Telegram-каналах распространились сведения о состоявшемся переводе Черноморского флота.

Когда журналисты спросили пресс-секретаря президента России о ситуации, тот воздержался от комментариев.

«Естественно, вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей, — это вопросы, находящиеся в компетенции Минобороны», — пояснил Песков.

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    Анна Щербакова
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