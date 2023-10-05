В Кремле отказались обсуждать сообщения о переводе Черноморского флота

Песков отказался обсуждать якобы состоявшийся перевод ЧФ из Севастополя

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался обсуждать сообщения о якобы состоявшемся переводе Черноморского флота (ЧФ) из Севастополя в Новороссийск, передает ТАСС.

До этого в некоторых Telegram-каналах распространились сведения о состоявшемся переводе Черноморского флота.

Когда журналисты спросили пресс-секретаря президента России о ситуации, тот воздержался от комментариев.

«Естественно, вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей, — это вопросы, находящиеся в компетенции Минобороны», — пояснил Песков.