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09:13, 20 октября 2024Экономика

Россиянам рассказали о способе увеличить пенсию

Peterburg2: россиянам могут увеличить пенсию на 36%, регулируя свой стаж
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Россияне имеют возможность увеличить размер пенсии на больше чем на треть, продолжив трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. Об этом порталу Peterburg2 сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов.

Он пояснил, что за каждый дополнительный год работы после достижения пенсионного возраста предусматриваются премиальные коэффициенты. Таким образом, если человек продолжит работать еще пять лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата вырастет на 36 процентов, а сумма пенсионных баллов — на 45 процентов.

Эксперт отметил, что итоговая сумма пенсии зависит от стажа работы и личных решений каждого будущего пенсионера.

Пенсия в России состоит из двух частей — фиксированной и страховой. Размер первой ежегодно определяет государство, а вторая зависит от того, сколько лет вы работали, и считается с учетом накопленных пенсионных баллов. Чтобы выйти на пенсию по старости в 2024 году, нужно иметь на лицевом счете минимальное количество баллов. Минимальное значение пенсионного коэффициента — 28,2.

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      Марина Совина
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