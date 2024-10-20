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20:09, 20 октября 2024Россия

Украинские дроны нацелились на завод ВПК под Нижним Новгородом. Там прогремели взрывы, есть раненые

В Дзержинске Нижегородской области произошли взрывы, есть раненые

Фото: Елизавета Семина / РИА Новости

К утру воскресенья, 20 октября, очевидцы сообщили о мощных взрывах в городе Дзержинске в Нижегородской области. Причиной произошедшего оказалась атака дронов со стороны Украины.

Первые взрывы произошли в небе над городом в 3:30. После этого с непродолжительными интервалами послышалось еще несколько хлопков. Также отмечалось, что местные жители слышали якобы выстрелы и автоматные очереди.

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Целью атаки ВСУ в Дзержинске мог стать завод, работающий с взрывчаткой

Инцидент, как отмечалось, произошел в районе завода имени Свердлова, входящего в состав военно-промышленного комплекса (ВПК). Попытка атаки трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ была отражена российскими средствами ПВО. Четверо работников с пожарной части предприятия были ранены, заявил глава российского региона Глеб Никитин. У них осколочные ранения. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

В марте три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВСУ уже пытались атаковать в Дзержинске градообразующий завод, входящий в состав ВПК. Mash писал, что при попытке атаки никто не пострадал, а сами дроны были оперативно подавлены системой радиоэлектронной борьбы. Известно, что предприятие в Дзержинске — единственный в России производитель таких взрывчатых веществ, как гексоген и октаген.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские военные продолжают наносить удары по украинским целям

20 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по складским помещениям с боекомплектом в Запорожской области. Тогда были ликвидированы около 20 бойцов ВСУ.

Незадолго до этого российские военные удачно нанесли удар рядом с вокзалом в Кривом Роге. По словам Лебедева, там был слышен мощный взрыв. Предположительно, атаке подверглась закрытая территория рядом с гаражным кооперативом.

Помимо этого, Лебедев рассказал о поражении места дислокации в Запорожье иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. Он отметил, что военные скрывались на территории кинологического центра, рядом с местом дислокации находился небольшой склад боеприпасов.

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      Варвара Кошечкина
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