Умер заслуженный артист России Гридин

Актер Анатолий Гридин умер на 95-году жизни

На 95-м году жизни скончался актер Мариинского театра, заслуженный артист России, танцовщик и актер кино Анатолий Гридин. Об этом сообщается на сайте культурного учреждения. По данным пресс-службы театра, артиста не стало в субботу, 19 октября.

«Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Васильевича, его друзьям и ученикам», — говорится в сообщении. Причина его смерти не называется.

В труппу Кировского (Мариинского) театра артист пришел в 1952 году и работал до 1982 года. На сцене дебютировал в партии Гренгуара в «Эсмеральде». Кроме того, он заполнился ролью генерала в «Женитьбе Бальзаминова».

Накануне стало известно об уходе из жизни актера Николая Седнева. Он умер в возрасте 72 лет, сообщила Одесская киностудия, ссылаясь на украинского режиссера Леонида Павловского. «Яркий, самобытный, неравнодушный. Светлая память!» — сказал он.