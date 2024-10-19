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23:52, 19 октября 2024Культура

Умер актер из сериала «Нюхач»

Умер сыгравший в фильме «Одесса-мама» и сериале «Нюхач» актер Николай Седнев

Фото: David Monje / Unsplash

Актер Николай Седнев умер в 72 года. Об этом сообщила Одесская киностудия в Telegram-канале со ссылкой на украинского режиссера Леонида Павловского.

«Яркий, самобытный, неравнодушный. Светлая память!», — заявил он.

Николай Седнев родился 4 декабря 1951 года. Он окончил трехгодичную учебную студию киноактера при Одесской киностудии, а в 1987 — факультет кинорежиссуры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Седнев известен зрителю по таким картинам, как «Одесса-мама», «Заяц, жареный по-берлински», «Нюхач», «Стреляй немедленно!», «Пляж», и другие.

Ранее бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова уличили в сотрудничестве с российскими актерами. Резников снялся вместе с ними в четвертом сезоне сериала «Нюхач». Известно, что картину снимал украинский режиссер, продюсировала украинская студия, но часть актеров была из России.

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      Маргарита Пименова
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