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14:36, 30 ноября 2023Бывший СССР

Бывший министр обороны Украины снялся в сериале с российскими актерами

Бывший министр обороны Украины Резников снялся в сериале с российскими актерами

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова уличили в сотрудничестве с российскими актерами. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram.

Резников снялся вместе с ними в четвертом сезоне сериала «Нюхач». Известно, что картину снимал украинский режиссер, продюсировала украинская студия, но часть актеров была из России.

Премьера сериала состоялась на украинском канале ICTV, а в РФ транслировалась на Первом канале.

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При этом в 2018 году сериал «Нюхач» запретили к показу на Украине из-за участия в нем актера Александра Фисенко, который был внесен в черный список Минкульта за «антиукраинские заявления и нарушение границ», но трансляция сериала на Украине продолжилась.

Резников занимал пост почти два года, с ноября 2021-го. В качестве министра он отвечал в том числе за организацию поставок западного вооружения и техники, которые украинская армия использовала на поле боя.

Сняв его с должности министра обороны после череды коррупционных скандалов, президент Украины Владимир Зеленский решил назначить его новым послом в Великобритании.

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      Алевтина Запольская
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