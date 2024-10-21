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13:23, 21 октября 2024Мир

Британским врачам скорой рекомендовали бросать умирающих пациентов

Британские власти порекомендовали врачам скорой помощи схему «брось и иди»

Фото: Phil Noble / Reuters

Представители Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании порекомендовали врачам местной скорой помощи схему «брось и иди», которая по сути означает, что врачи могут бросать пациентов в больничных коридорах без завершения их госпитализации в угоду более серьезных вызовов для пациентов с инфарктами, инсультами и другими серьезными состояниями здоровья. О новых решениях британских властей в области оказания медицинской помощи сообщает The Times.

По новой предложенной схеме, которая уже частично принята в больницах Лондона, врачам предлагается оставлять больных в коридоре больницы, без завершения оформления и госпитализации, дабы врачи могли как можно скорее отправиться на новые вызовы к пациентам. Противники этой инициативы, в свою очередь, полагают, что подобные меры могут навредить пациентам, которые останутся без надлежащего обследования.

Ранее сообщалось, что порядка 14 тысяч жителей Великобритании потребовали от властей выплат из-за осложнений, вызванных вакцинами от COVID-19. В материале газеты The Telegraph отмечалось, что более 5,5 тысячи заявлений были отклонены, в 519 случаях заявку не стали рассматривать до этапа медицинской экспертизы. Примерно тысяча британцев потребовала пересмотреть их дело. Около 350 заявок были отклонены, поскольку врачи решили, что последствия от препарата «не привели к тяжелой степени инвалидности».

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      Виктория Кондратьева
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