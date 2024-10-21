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04:30, 21 октября 2024Интернет и СМИ

Девушка раскрыла секрет сестры на ее свадьбе и испортила торжество

Фото: Tamara Govedarovic / Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как раскрыла секрет сестры на ее свадьбе и испортила торжество. Девушка во время поздравительной речи намекнула на неверность невесты.

Автор поста написала, что недавно ее старшая сестра вышла замуж. «У нее был роман с бывшим парнем более шести месяцев, и об этом никто не знал, кроме меня», — отметила она. По словам героини истории, сестра неоднократно уверяла ее в том, что разорвет связь с экс-бойфрендом до свадьбы, однако этого не произошло. «Ее бывший даже был на свадьбе», — возмутилась она.

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Рассказчица призналась, что на протяжении всего праздника ее преследовало чувство вины. «Муж моей сестры — один из самых приятных людей, он относится к ней как королеве», — подчеркнула она. Во время праздника, по словам автора, она настоятельно призвала сестру сознаться в неверности жениху. «Она начала плакать, умоляя меня не портить ей день», — передала девушка слова сестры.

В итоге, как рассказала героиня истории, она выпила много алкоголя и выступила с речью во время тостов. «Я не говорила прямо о неверности сестры, но сделала несколько очень острых комментариев о том, что доверие и честность являются основой брака, что было очевидным намеком на ее измену. В зале стало тихо, люди странно смотрели на меня, а моя сестра побледнела», — пояснила она.

По словам автора истории, ее сестра была в ярости и обвинила ее в том, что она испортила ее свадьбу. После речи автора все гости стали подозревать невесту в неверности. «Ее муж начал задавать вопросы, я думаю, он понял, что что-то не так. Моя сестра с тех пор не разговаривала со мной», — заключила она.

В комментариях под постом пользователи осудили поступок рассказчицы. По их мнению, она должна была сказать правду мужу сестры до дня их бракосочетания.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как отомстила изменяющему ей бойфренду. Мнения комментаторов по поводу этого поступка разделились.

box#3816946

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      Олег Давыдов
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