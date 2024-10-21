Раскрыто место зимовки медвежонка-альбиноса Умки

Медвежонок-альбинос Умка ушла на поиски нового места для зимовки

Медвежонок-альбинос Умка ушла на поиски нового места для зимовки. Об этом сообщает «КП Уфа».

В республиканском национальном парке рассказали, что животное потеряли из виду. «Могла перебраться на другие территории. Но нет, осталась в нацпарке блондинка», — сообщили специалисты.

Умка родилась два года назад у пары бурых медведей. Из-за редкого окраса ее не принимали сородичи, и в парке заявляли, что то, что она выжила среди других зверей, похоже на чудо.

Ранее Умка прогуливалась по лесу и попала в фотоловушку. Впервые необычную маленькую медведицу заметили год назад в нацпарке «Башкирия». За этот период четвероногая окрепла и подросла.