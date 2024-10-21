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11:17, 21 октября 2024Культура

Настасья Самбурская высказалась о тайном замужестве

Настасья Самбурская опровергла сообщения о тайной свадьбе

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса и певица Настасья Самбурская прокомментировала сообщения о том, что она тайно вышла замуж и уехала в свадебное путешествие. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка выложила фотографию из самолета и сообщила, что возвращается из отпуска, но не из свадебного путешествия. «Замуж тайно не выходила, это продюсер по пьяни ляпнул. Набрала 3 килограмма и мешки под глазами», — подписала она снимок.

Ранее генеральный продюсер фильма «Кореша» Дмитрий Щербанов заявил, что Настасья Самбурская пропустила премьеру проекта, в котором снималась, из-за свадебного путешествия.

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      Варвара Кошечкина
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