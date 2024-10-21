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21:29, 21 октября 2024Экономика

Назван дешевый способ отмыть окна без разводов

«БелНовости»: отмыть окна без разводов удастся с помощью крахмала

Фото: Olga Serjantu / Unsplash

Отмыть окна до блеска и при этом избежать разводов удастся с помощью крахмала. Дешевый и при этом эффективный способ сделать это назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты предложили налить в емкость четыре стакана теплой воды, а затем растворить в них столовую ложку картофельного крахмала. После этого раствор понадобится нанести на окна, подождать несколько минут, а затем взять бумажную салфетку либо чистую сухую тряпку и убрать чистящий слой. Эксперты заверили, что если до уборки окна были не слишком грязными, получившийся результат приятно удивит.

Ранее в этот же день домохозяйкам посоветовали натереть сантехнику вощеной бумагой. Таким образом смесителям в ванной комнате можно будет вернуть первоначальный блеск.

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      Полина Кислицына
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