Домохозяек призвали тереть сантехнику вощеной бумагой

«БелНовости»: вощеная бумага поможет отполировать смесители в ванной

Вощеную бумагу можно использовать не только в выпечке, но и в уборке — например, натереть ей сантехнику. С таким советом к домохозяйкам обратились эксперты «БелНовости».

Рекомендуется протереть смесители и другую сантехнику вощеной бумагой, пока они не заблестят. Далее следует обработать их полотенцем.

Кроме того, вощеная бумага поможет справиться с застревающей молнией. Эксперты рекомендовали протереть бумагой молнию с двух сторон, после чего она начнет исправно работать.

С жирными пятнами на любых видах поверхностей, а также на одежде, специалисты посоветовали бороться с помощью сухого шампуня.

Ранее эксперты «БелНовости» рекомендовали домохозяйкам отчистить унитаз до блеска с помощью лимонной кислоты и уксусной эссенции.