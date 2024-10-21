Домохозяек призвали тереть сантехнику вощеной бумагой

Вощеную бумагу можно использовать не только в выпечке, но и в уборке — например, натереть ей сантехнику. С таким советом к домохозяйкам обратились эксперты «БелНовости».
Рекомендуется протереть смесители и другую сантехнику вощеной бумагой, пока они не заблестят. Далее следует обработать их полотенцем.
Кроме того, вощеная бумага поможет справиться с застревающей молнией. Эксперты рекомендовали протереть бумагой молнию с двух сторон, после чего она начнет исправно работать.
С жирными пятнами на любых видах поверхностей, а также на одежде, специалисты посоветовали бороться с помощью сухого шампуня.
Ранее эксперты «БелНовости» рекомендовали домохозяйкам отчистить унитаз до блеска с помощью лимонной кислоты и уксусной эссенции.