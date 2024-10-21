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18:51, 21 октября 2024Экономика

Домохозяек призвали тереть сантехнику вощеной бумагой

«БелНовости»: вощеная бумага поможет отполировать смесители в ванной

Фото: winnond / Shutterstock / Fotodom

Вощеную бумагу можно использовать не только в выпечке, но и в уборке — например, натереть ей сантехнику. С таким советом к домохозяйкам обратились эксперты «БелНовости».

Рекомендуется протереть смесители и другую сантехнику вощеной бумагой, пока они не заблестят. Далее следует обработать их полотенцем.

Кроме того, вощеная бумага поможет справиться с застревающей молнией. Эксперты рекомендовали протереть бумагой молнию с двух сторон, после чего она начнет исправно работать.

С жирными пятнами на любых видах поверхностей, а также на одежде, специалисты посоветовали бороться с помощью сухого шампуня.

Ранее эксперты «БелНовости» рекомендовали домохозяйкам отчистить унитаз до блеска с помощью лимонной кислоты и уксусной эссенции.

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      Мария Черкасова
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