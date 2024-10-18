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21:20, 18 октября 2024Экономика

Назван простой и дешевый способ очистить унитаз до блеска

«БелНовости»: очистить унитаз до блеска удастся с помощью лимонной кислоты

Фото: Filios Sazeides / Unsplash

Очистить унитаз от стойких загрязнений и при этом добиться блеска поверхности удастся с помощью лимонной кислоты и уксусной эссенции. Простые и дешевые способы сделать это назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты предложили растворить 100 граммов порошка в литре горячей воды, после чего нанести получившийся состав на загрязненные участки и оставить на несколько часов, а затем смыть. Другое средство, помогающее избавиться от стойких загрязнений сантехники — уксусная эссенция. Эксперты посоветовали развести ее с водой в соотношении 1:2 и обработать поверхность. Для усиления эффекта раствор можно подогреть. Специалисты предупредили, что процедуры по удалению налета потребуется выполнять до тех пор, пока он полностью не уйдет.

Днем ранее домохозяйкам порекомендовали кинуть фольгу в унитаз, чтобы предупредить появление известкового налета.

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      Полина Кислицына
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