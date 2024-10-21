Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:06, 21 октября 2024Мир

Посольство России в Сеуле отреагировало на приглашение посла в МИД Южной Кореи

Посольство РФ: сотрудничество России и КНДР не направлено против Южной Кореи

Фото: Simon Bruty / Reuters

Посольство России в Сеуле отреагировало на приглашение российского посла Георгия Зиновьева в МИД Республики Корея. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сотрудничество между Российской Федерацией и КНДР осуществляется в рамках международного права и не направлено против интересов безопасности Республики Корея», — заявили в российском диппредставительстве.

Ранее МИД Южной Кореи вызвал Зиновьева, чтобы выразить сожаление в связи с якобы отправкой Северной Кореей своих солдат для помощи России в конфликте на Украине. Уточняется, что первый заместитель главы МИД Республики Корея Ким Хон Гюн изложил послу позицию южнокорейского правительства относительно данных слухов.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Основные силы американских наемников вывели из Курской области в первую неделю боев. Это объяснили «провалом блицкрига»

      Появились кадры приезда президента ОАЭ на встречу с Путиным на российском автомобиле

      41-летняя российская актриса показала фото в бикини

      Пожилые россиянки пообщались с мошенниками и лишились квартир

      Оставивший новорожденного в лесу россиянин предстанет перед судом за расправу

      В Кремле оценили привлекательность идеологии президента Молдавии

      Армия России атаковала объекты украинской энергетики и аэродромы ВСУ

      Воевавшему за ВСУ наемнику из США вынесли заочный приговор

      В России отреагировали на озвученную Трампом угрозу нанести удар по Москве

      Россиянин в 72 года решил отправиться на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше