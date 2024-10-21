Посольство России в Сеуле отреагировало на приглашение посла в МИД Южной Кореи

Посольство РФ: сотрудничество России и КНДР не направлено против Южной Кореи

Посольство России в Сеуле отреагировало на приглашение российского посла Георгия Зиновьева в МИД Республики Корея. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сотрудничество между Российской Федерацией и КНДР осуществляется в рамках международного права и не направлено против интересов безопасности Республики Корея», — заявили в российском диппредставительстве.

Ранее МИД Южной Кореи вызвал Зиновьева, чтобы выразить сожаление в связи с якобы отправкой Северной Кореей своих солдат для помощи России в конфликте на Украине. Уточняется, что первый заместитель главы МИД Республики Корея Ким Хон Гюн изложил послу позицию южнокорейского правительства относительно данных слухов.

