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19:56, 21 октября 2024Наука и техника

«Роскосмос» изучает неопознанные объекты у отключившегося спутника Intelsat. Они опасны?

«Роскосмос» изучает 20 неопознанных объектов у спутника Intelsat-33e

Кадр: Intelsat / YouTube

Госкорпорация «Роскосмос» изучает неопознанные объекты у отключившегося спутника Intelsat-33e. 20 неизвестных предметов нашли с помощью Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП).

19 октября компания-оператор Intelsat рассказала, что ее спутник потерял источник питания и полностью отключился. В тот же день, согласно расчетам российских инженеров, произошло образование неизвестных объектов.

Ближайшими к Intelsat-33e оказались российские аппараты связи «Экспресс-АТ1», «Ямал-402», «Экспресс-АМ6» и гидрометеорологический «Электро-Л». «Российские специалисты собирают координатную информацию для уточнения параметров орбит выявленных космических объектов», — сообщили в «Роскосмосе». Отмечается, что после взятия на устойчивое сопровождение неопознанные объекты включат в расчеты опасных сближений со спутниками российской орбитальной группировки.

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12 октября 2024

АСПОС ОКП пообещали модернизировать к 2026 году

В госкорпорации заявили, что российская АСПОС ОКП будет модернизирована в 2025 году. «Создание третьей очереди АСПОС ОКП должно завершиться в 2025 году двумя этапами испытаний — предварительными и межведомственными», — уточнили в сообщении.

Отмечалось, что основу модернизированной системы составят «информационно-аналитический центр, концентрирующий интеллектуальные системы обработки информации о космических объектах, а также расположенные в разных уголках нашей большой страны и за ее пределами различные оптико-электронные средства мониторинга ОКП». Ввод АСПОС ОКП в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ряд стран заинтересовался российской системой «Млечный путь»

В июле 2023 года «Роскосмос» подготовил проект системы обеспечения безопасности околоземной деятельности «Млечный путь» и направил его на согласование в федеральные органы власти. Как сообщал исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по перспективным программам и науке Александр Блошенко, платформу для подключения к российской системе обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном пространстве «Млечный путь» планируют запустить в 2024 году.

Некоторые элементы «Млечного пути» созданы и успешно функционируют. «Сама система состоит из нескольких сегментов, имеющих различные сроки готовности и начала работ с ними», — уточнили в госкорпорации. Также уточнялось, что к «Млечному пути» проявляют интерес международные партнеры из стран БРИКС.

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      Александра Д Борисова
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