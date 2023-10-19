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18:02, 19 октября 2023Наука и техника

Россия модернизирует систему предупреждения об опасных ситуациях в космосе

«Роскосмос»: АСПОС ОКП будет модернизирована к 2026 году

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве (АСПОС ОКП) будет модернизирована к 2026 году. Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос» сообщает ТАСС.

Отмечается, что модернизация АСПОС ОКП будет завершена в 2025 году, ее ввод в эксплуатацию намечен на 2026-й. «Создание третьей очереди АСПОС ОКП должно завершиться в 2025 году двумя этапами испытаний — предварительными и межведомственными», — уточнили в госкорпорации.

В «Роскосмосе» добавили, что основу модернизированной системы составят «информационно-аналитический центр, концентрирующий интеллектуальные системы обработки информации о космических объектах, а также расположенные в разных уголках нашей большой страны и за ее пределами различные оптико-электронные средства мониторинга ОКП».

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В августе 2022 года агентство со ссылкой на материалы Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) сообщило, что создание АСПОС ОКП, получившей название «Млечный путь», обойдется в два миллиарда долларов.

В январе того же года генеральный конструктор АСПОС ОКП Григорий Ступак сообщил, что перспективная система «Млечный путь» будет способна отслеживать космические объекты размером от пяти сантиметров, находящиеся на высоте до 2500 километров над поверхностью Земли.

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    Иван Потапов
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