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20:04, 21 октября 2024Силовые структуры

Россиянин оставил себе найденную на обочине сумку с марихуаной и попался полицейским

На Кубани задержали мужчину, нашедшего на обочине сумку с наркотиками

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Краснодарском крае полиция задержала 45-летнего жителя Славянска-на-Кубани, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об это в понедельник, 21 октября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, сотрудники ГАИ остановили жителя Кубани для проверки документов и обнаружили в салоне сумку с тремя килограммами мариуханы. Задержанный пояснил, что нашел сумку на обочине дороги и решил забрать наркотики себе для личного употребления. Теперь ему грозит до десяти лет колонии.

29 мая сообщалось, что Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно военнослужащего Кирилла Албатовского за хранение наркотика.

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      Владимир Седов
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