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12:52, 22 октября 2024Россия

Уникальные архивные документы стали доступны для москвичей

Вице-мэр Ракова: Главархив Москвы открыл доступ к документам 1812 года

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Главархив Москвы расширил возможности для составления генеалогического древа, открыв жителям города доступ к уникальным архивным документам 1812 года. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В этом году столичный Главархив опубликовал списки награжденных за участие в Отечественной войне 1812 года. Уверена, что новые документы помогут горожанам больше узнать об истории своей семьи, ведь в новом разделе доступны не только имена офицеров, но и рядовых, ополченцев, партизан, горожан и даже крестьян, которые стали героями тех далеких событий», –– сообщила вице-мэр.

В новом разделе «Герои войны 1812 года» виртуального музея «Москва — с заботой об истории» доступны имена военных, ополченцев, партизан и даже крестьян, которые отличились в сражениях с Наполеоном.

Также москвичам доступны данные для поисков исторических сведений о предках, заставших Великую Отечественную войну. Например, в зале «1941–1945 гг.» представлены имена москвичей, совершивших трудовой подвиг в военное время. Для удобства поиска их фамилии расположены в алфавитном порядке.

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      Инга Разумовская
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