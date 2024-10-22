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19:16, 22 октября 2024Россия

Число заболевших сальмонеллезом в детсаду Санкт-Петербурга выросло

Роспотребнадзор: число заболевших сальмонеллезом в детсаду в Петербурге выросло

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Число заболевших сальмонеллезом в детском саду в Санкт-Петербурге выросло и достигло 24. Об этом сообщает городское управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

«На 22 октября 2024 года зарегистрировано 24 случая кишечной инфекции. В стационаре остается пять детей», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что в биологическом материале, который был взят у заболевших детей и сотрудников дошкольного учреждения, была обнаружена сальмонелла.

О вспышке инфекции в петербургском детском саду стало известно накануне. Изначально сообщалось о 17 случаях заболевания.

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      Никита Абрамов
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