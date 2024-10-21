Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:21, 21 октября 2024Россия

Вспышка инфекции произошла в российском детском саду

В детском саду Санкт-Петербурга 17 человек заболели сальмонеллезом

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

В детском саду в Санкт-Петербурге 17 человек заболели сальмонеллезом. Об этом сообщается на сайте петербургского управления Роспотребнадзора.

«На 21 октября зарегистрировано 17 случаев кишечной инфекции. В стационаре остаются пятеро детей. У заболевших выявлена сальмонелла», — говорится в сообщении.

Там отметили, что специалисты ведомства взяли под контроль вспышку заболевания. В дошкольном учреждении ввели ограничения, был проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, в частности, отобрали пробы продукции, воды и продовольственного сырья, проведена дезинфекция, а также лабораторные исследования анализов сотрудников детсада и детей.

Ранее в детском саду «Рябинушка» в Псковском районе Псковской области зафиксировали вспышку кишечной инфекции. Тогда пострадал 21 человек, среди которых были 20 детей.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Украина и США обсудили возможность ударов дальнобойным оружием вглубь России

      Стало известно о желании допустить российских фигуристов к турнирам в олимпийском сезоне

      В Турции подтвердили участие Эрдогана в саммите БРИКС

      В России в продаже появилась уникальная серия смартфонов. Чем поражают новинки TECNO?

      Реклама

      ВСУ атаковали жилые дома и сбросили взрывчатку на машину в российском регионе

      «Роскосмос» заметил неопознанные объекты у отключившегося спутника Intelsat

      Суд оставил под стражей обвиняемую в оправдании терроризма журналистку Кеворкову

      В России ответили на слова Зеленского об атаке на Курскую область

      Невролог посоветовала защищающие от инсульта упражнения

      Украинский тайник с гранатами и минами нашли возле фабрики в ЛНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше