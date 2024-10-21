Вспышка инфекции произошла в российском детском саду

В детском саду Санкт-Петербурга 17 человек заболели сальмонеллезом

В детском саду в Санкт-Петербурге 17 человек заболели сальмонеллезом. Об этом сообщается на сайте петербургского управления Роспотребнадзора.

«На 21 октября зарегистрировано 17 случаев кишечной инфекции. В стационаре остаются пятеро детей. У заболевших выявлена сальмонелла», — говорится в сообщении.

Там отметили, что специалисты ведомства взяли под контроль вспышку заболевания. В дошкольном учреждении ввели ограничения, был проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, в частности, отобрали пробы продукции, воды и продовольственного сырья, проведена дезинфекция, а также лабораторные исследования анализов сотрудников детсада и детей.

Ранее в детском саду «Рябинушка» в Псковском районе Псковской области зафиксировали вспышку кишечной инфекции. Тогда пострадал 21 человек, среди которых были 20 детей.