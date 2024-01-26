В российском детсаду зафиксировали вспышку кишечной инфекции

В детсаду в Псковской области у 20 детей выявили кишечную инфекцию

В детском саду «Рябинушка» в Псковском районе Псковской области зафиксировали вспышку кишечной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного комитета по здравоохранению.

«В настоящее время 21 человек находится на амбулаторном лечении в Псковской межрайонной больнице, из них 20 детей и один взрослый. Состояние удовлетворительное, без осложнений», — пояснил собеседник агентства.

Прокуратура российского региона взяла ситуацию под контроль. На данный момент уже отобраны анализы пищи, питьевой и водопроводной воды. Помимо того, взяты анализы у детей и персонала на дизгруппу и вирусы, которые вызывают острые кишечные инфекции.

«Деятельность дошкольной образовательной организации приостановлена в связи с карантином до получения отрицательных результатов анализов на наличие возбудителей заболевания у воспитанников и работников детского сада», — добавили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее сообщалось, что десятки человек подхватили кишечную инфекцию в школе № 260 в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Ситуацией заинтересовалась прокуратура. Также в образовательном учреждении начали работу следователи. Организатором питания в школе является «Торговый дом "Ленинградский"», который до этого уже нарушал санитарно-эпидемиологические нормы.