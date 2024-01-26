Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:42, 26 января 2024Россия

В российском детсаду зафиксировали вспышку кишечной инфекции

В детсаду в Псковской области у 20 детей выявили кишечную инфекцию

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

В детском саду «Рябинушка» в Псковском районе Псковской области зафиксировали вспышку кишечной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного комитета по здравоохранению.

«В настоящее время 21 человек находится на амбулаторном лечении в Псковской межрайонной больнице, из них 20 детей и один взрослый. Состояние удовлетворительное, без осложнений», — пояснил собеседник агентства.

Прокуратура российского региона взяла ситуацию под контроль. На данный момент уже отобраны анализы пищи, питьевой и водопроводной воды. Помимо того, взяты анализы у детей и персонала на дизгруппу и вирусы, которые вызывают острые кишечные инфекции.

«Деятельность дошкольной образовательной организации приостановлена в связи с карантином до получения отрицательных результатов анализов на наличие возбудителей заболевания у воспитанников и работников детского сада», — добавили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее сообщалось, что десятки человек подхватили кишечную инфекцию в школе № 260 в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Ситуацией заинтересовалась прокуратура. Также в образовательном учреждении начали работу следователи. Организатором питания в школе является «Торговый дом "Ленинградский"», который до этого уже нарушал санитарно-эпидемиологические нормы.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Совбезе ООН обсудили сбитый под Белгородом Ил-76. О чем говорили представители России, Украины и западных стран?

      МИД России осудил поддержавшие Киев после атаки на Ил-76 страны

      Медведев одержал волевую победу в пятисетовом полуфинале Australian Open

      Визовый центр Испании возобновит работу в одном российском городе

      Биограф Зеленского раскрыл готовность Киева расследовать связь Байдена с Burisma

      Захарова назвала смехотворными претензии Киева на территории России

      В России отказались закупить пациентке лекарства на 600 миллионов рублей в год

      Стало известно о депортации «Би-2» из Таиланда

      В Ленобласти тренер по кикбоксингу месяц избивал 11-летнего мальчика

      Козырек подъезда рухнул в Подмосковье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше