Почти 50 человек подхватили кишечную инфекцию в петербургской школе

Почти 50 человек подхватили кишечную инфекцию в школе № 260 в Санкт-Петербурге

Почти 50 человек подхватили кишечную инфекцию в школе № 260 в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как выяснило издание, сейчас в образовательном учреждении начали работу следователи. Они осмотрели столовую, пообщались с руководством школы и заболевшими детьми.

Произошедшим также заинтересовались представители прокуратуры Адмиралтейского района. Особое внимание они обратили на работу организатора питания — «Торговый дом "Ленинградский"», который, по сведениям «Фонтанки», уже попадал в поле зрения из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

Учебный процесс в школе № 260 приостановили. Число заболевших достигло 49, подчеркнули в образовательном учреждении.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту отравления детей перцовым газом в одной из школ подмосковного города Клина. Удалось установить, что баллончик с данным веществом распылил 14-летний подросток с целью сорвать образовательный процесс.