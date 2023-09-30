В Подмосковье завели дело после отравления учеников перцовым газом

По факту отравления школьников перцовым газом в Клину завели уголовное дело

Уголовное дело завели по факту отравления детей перцовым газом в одной из школ подмосковного города Клина. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.

Баллончик с данным веществом распылил 14-летний подросток с целью сорвать образовательный процесс. В результате несколько учеников обратились за медицинской помощью. У них обнаружили ожоги слизистых. Следственные органы в рамках инцидента назначили ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую.

«По данному факту следственным отделом по городу Клину ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство")», — говорится в заявлении ведомства. Также отмечается, что жизни и здоровью пострадавших на данный момент ничего не угрожает.

Ранее в сентябре 11 детей также попали в больницу после распыления баллона с перцовым газом в школе на Кубани. Инцидент произошел в общеобразовательной школе № 2 в станице Кисляковская Краснодарского края. После случившегося из школы эвакуировали 320 человек.