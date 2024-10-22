Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:52, 22 октября 2024Ценности

Экс-солистка группы Reflex раскрыла секрет похудения на 10 килограммов за месяц

Певица Евгения Малахова похудела за месяц на 10 килограммов из-за строгой диеты

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Российская певица и экс-солистка группы Reflex Евгения Малахова раскрыла секрет похудения на 10 килограммов за месяц. Соответствующее интервью публикует Леди Mail.

Артистка рассказала, что у дочери после рождения появились колики. В связи с этим врачи прописали Малаховой, по ее словам, строгую диету. «Ничего сладкого, ничего жирного — только куриная грудка, гречка, молочные продукты, овощи и фрукты. Так что к добеременному весу я вернулась уже спустя четыре недели после родов», — призналась знаменитость.

Кроме того, Малахова уточнила, что вернуться в форму ей помогли регулярные прогулки с детьми. «Спорту в классическом его понимании сегодня в моей жизни пока места, к сожалению, нет: на данный момент мой спорт — прогулки с детьми. Это, кстати, неплохое кардио, когда тебе надо вместе с коляской бегать за двухлеткой», — заключила собеседница портала.

В июле Евгения Малахова показала фигуру в откровенном виде на пятый день после родов.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Сразу несколько стран выступили против «антиамериканского» курса БРИКС. Кто не хочет расширения организации?

      В Кремле заявили о согласовании общего подхода БРИКС по Украине

      Альпака чихнула на короля Великобритании Карла III во время общения с публикой

      «Попытки изолировать Россию провалились». Что говорят на Западе о саммите БРИКС в Казани?

      Число пострадавших при жесткой посадке вертолета в российском регионе выросло

      Глюкоза впервые прокомментировала скандал с наркотиками

      Путин отметил разницу в российской и китайской статистике

      Москвичей предупредили об опасной погоде

      Кандидат в президенты Молдавии захотел получить поддержку Усатого

      «Зенит» обыграл «Факел» в последнем матче группового этапа Кубка России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше