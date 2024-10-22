Экс-солистка группы Reflex раскрыла секрет похудения на 10 килограммов за месяц

Певица Евгения Малахова похудела за месяц на 10 килограммов из-за строгой диеты

Российская певица и экс-солистка группы Reflex Евгения Малахова раскрыла секрет похудения на 10 килограммов за месяц. Соответствующее интервью публикует Леди Mail.

Артистка рассказала, что у дочери после рождения появились колики. В связи с этим врачи прописали Малаховой, по ее словам, строгую диету. «Ничего сладкого, ничего жирного — только куриная грудка, гречка, молочные продукты, овощи и фрукты. Так что к добеременному весу я вернулась уже спустя четыре недели после родов», — призналась знаменитость.

Кроме того, Малахова уточнила, что вернуться в форму ей помогли регулярные прогулки с детьми. «Спорту в классическом его понимании сегодня в моей жизни пока места, к сожалению, нет: на данный момент мой спорт — прогулки с детьми. Это, кстати, неплохое кардио, когда тебе надо вместе с коляской бегать за двухлеткой», — заключила собеседница портала.

В июле Евгения Малахова показала фигуру в откровенном виде на пятый день после родов.