Российская певица снялась без штанов на пятый день после родов

Российская певица и актриса, бывшая солистка группы Reflex Евгения Малахова снялась без штанов на пятый день после родов. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре 35-летняя исполнительница позировала перед зеркалом в черных трусах и приталенном бежевом жилете. Также она надела бандаж на талию. В свою очередь, знаменитость указала, что ее живот уменьшается в размерах, однако она не знает точную причину данного явления.

«Не могу сказать, генетика это или правильный выход из родов. Однако, во-первых, я ношу бандаж — с перерывами, но каждый день с первого дня. Во вторых, в роддоме два раза в день я прикладывала грелку со льдом к матке, чтобы она скорее сокращалась», — отметила автор поста.

Ранее в июле солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева раскрыла секрет стройности после трех родов.