Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:26, 19 июля 2024Ценности

Российская певица снялась без штанов на пятый день после родов

Фото: @malahovajenya

Российская певица и актриса, бывшая солистка группы Reflex Евгения Малахова снялась без штанов на пятый день после родов. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре 35-летняя исполнительница позировала перед зеркалом в черных трусах и приталенном бежевом жилете. Также она надела бандаж на талию. В свою очередь, знаменитость указала, что ее живот уменьшается в размерах, однако она не знает точную причину данного явления.

«Не могу сказать, генетика это или правильный выход из родов. Однако, во-первых, я ношу бандаж — с перерывами, но каждый день с первого дня. Во вторых, в роддоме два раза в день я прикладывала грелку со льдом к матке, чтобы она скорее сокращалась», — отметила автор поста.

Ранее в июле солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева раскрыла секрет стройности после трех родов.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Во Львове выстрелили в бывшего депутата Рады Фарион

      Появились подробности состояния Фарион после покушения

      В Госдуме рекомендовали принять во II чтении проект о режиме высылки иностранцев

      Найдена редчайшая лягушка с голубой кожей

      Зеленский прокомментировал покушение на Фарион

      В США нашли способ борьбы с российскими спутниками

      Названы способы построить счастливые отношения после тяжелого разрыва

      Российского военного осудили за отдых от службы в течение двух лет

      Экспорт российской нефти упал до минимума за полгода

      Вице-президент США оценила возможное снятие кандидатуры Байдена с выборов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше