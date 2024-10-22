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23:22, 22 октября 2024Мир

ЕС предоставит Украине 18 миллиардов евро за счет активов России

Минфин Германии: ЕС намерен предоставить Украине кредит на 18 миллиардов евро

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Европейский союз (ЕС) намерен предоставить Украине 18 миллиардов евро в качестве кредита за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом рассказал министр финансов Германии Кристиан Линднер, передает агентство DPA.

«На этой неделе мы находимся на пороге прорыва в поддержке Украины», — сказал министр.

Он подчеркнул, что высоко ценит заявление министра финансов США Джанет Йеллен о том, что Вашингтон готов выделить Киеву 20 миллиардов долларов за счет активов России. «Это также открывает путь для поддержки со стороны ЕС в размере 18 миллиардов евро», — добавил Линднер.

Ранее Европарламент (ЕП) поддержал предложение Еврокомиссии (ЕК) о выделении Украине кредита на 35 миллиардов евро под доходы от российских активов. Ожидается, что остальные страны «Большой семерки» (G7), включая США, внесут еще около 10 миллиардов евро.

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      Артём Верейкин
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