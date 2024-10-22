Еще одна страна выступила против антироссийских санкций

Советник президента Бразилии Аморим: санкции против России вредят самому Западу

Бразилия выступает против санкций в отношении России, которые вредят в том числе и самим странам Запада. Об этом заявил помощник президента страны по международным вопросам Селсу Аморим в интервью немецкой газете Der Spiegel.

«Да, у нас нормальные отношения с Россией. Мы против санкций (...) Больше всего от санкций страдают страны Западной Европы, где экономический рост стагнирует. В России же экономический рост составляет 3 процента», — рассказал советник бразильского лидера.

Аморим также подчеркнул, что теперь США и странам Западной Европы приходится ввозить энергоресурсы по гораздо большей цене, причем часто в обход собственных санкций.

Ранее стало известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС в Казани из-за травмы затылка и начавшегося кровоизлияния. На данный момент здоровью главы государства ничто не угрожает. Тем не менее сохраняется риск второго кровоизлияния, из-за чего Лула да Силва пропустит саммит в Казани.