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00:13, 18 ноября 2024Россия

День рождения Деда Мороза в 2024 году: дата, что за праздник, как и где отмечают

Дарья Сидорова

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Сегодня, 18 ноября, по всей России отмечают День рождения Деда Мороза — праздник, который открывает сезон новогодних событий. Причем зимнего волшебника можно считать относительно молодым, едва ли не зумером: его день рождения в нашей стране празднуют всего лишь в 19-й раз. По традиции центром торжества стала резиденция в Великом Устюге (Вологодская область). «Лента.ру» рассказывает про историю и традиции этого события.

Дата праздника

С новогодним волшебником ассоциируются зимние месяцы — декабрь и январь. Но вот свой день рождения Дед Мороз празднует осенью.

18
ноября

отмечается День рождения Деда Мороза

Считается, что именно с этой даты в Вологодской области — там находится Великий Устюг, вотчина Деда Мороза — начинается полноценная климатическая зима. Ноябрь в Великом Устюге, действительно, время минусовых температур: от минус 2 до минус 8 градусов.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Годом появления мифического персонажа в том виде, к которому мы привыкли, можно считать 1840-й. Именно тогда вышла сказка Владимира Одоевского «Мороз Иванович».

При этом духи мороза и холода существовали в русской культуре и до этого, но именно в сказке Мороз впервые изображался положительным персонажем, который помогал главной героине и вознаграждал ее за трудолюбие. Именно этот сюжет и образ Деда Мороза позднее легли в основу культовой советской киносказки «Морозко» и вдохновили других писателей изображать зимнего духа добрым и справедливым.

А вот предшественники Деда Мороза (Мор, Карачун, Трескун и Студенец) доброжелательным характером не отличались. Холод в славянской мифологии был связан с загробным миром и болезнями. Олицетворявший мороз дух, как правило, сидел на железном троне, а гуляя по лесу, покрывал все вокруг льдом и инеем — то есть превращал окружающий мир в место, где людям становилось сложно выжить. И от встречи с повелителем холода ничего хорошего не ждали, хотя во время языческих обрядов и пытались задобрить его подарками.

История праздника

В советское время и в первые годы после распада СССР считалось, что Дед Мороз живет на Крайнем Севере. Но с 1998 года он «прописан» в Великом Устюге — древнем городе Русского Севера. Именно тогда мэр Москвы Юрий Лужков и вологодский губернатор Вяче­слав Позгалев запустили программу «Великий Устюг — роди­на Деда Мороза». Это большой туристический проект со своей стратегией развития, за счет которой город стараются сделать точкой притяжения для семейного отдыха в течение всего года.

Сейчас в центре Великого Устюга находится резиденция Деда Мороза, а в сосновом бору за городом — его вотчина. Это тематический парк, посвященный зиме и Новому году, рядом с которым расположены разные гостиницы и коттеджи для туристов. Также в Великом Устюге работает почта Деда Мороза, дом моды и зоологический сад — филиал Московского зоопарка.

Первый День рождения Деда Мороза отметили большим фестивалем в 2005 году. Тогда же для этого праздника назначили дату и решили сделать его регулярным. А чуть позже, 27 декабря, в столице открыли Московскую усадьбу Деда Мороза — этот развлекательный центр тоже работает круглый год.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

С 2006 года праздник стал более масштабным. Иногда его отмечают несколько дней подряд, например, с 17 по 19 ноября. Причем мероприятия проходят не только в Великом Устюге, но и в Москве, Вологде и других городах.

Точный возраст новогоднего символа назвать сложно. Если отсчитывать рождение современного Деда Мороза с 1840 года, то сегодня ему исполняется 184 года. А если считать по количеству дней рождения, которые он успел официально отметить, то лишь 19 лет

Как и где отмечают

Центр празднований — вотчина Деда Мороза в Великом Устюге. Традиционно 18 ноября там проводят развлекательную программу для детей: представления, спортивные игры, концерты, встречи со сказочными героями.

На праздник «собираются» мифологические гости из других регионов и стран, также связанные с зимой или Новым годом. Например, приезжают Паккайне из Карелии, Матушка Зима из Архангельской области, дедушка Ямал, якутский Чысхаан, Тол Бабай и Абыда из Удмуртии.

Вечером зажигают первые огни на новогодней елке в тематическом парке. На следующий день с железнодорожной станции отправляют поезд Деда Мороза в путешествие по стране.

Именно после дня рождения Деда Мороза начинается его новогоднее турне

До Нового года поезд проезжает через всю Россию и становится передвижной резиденцией Деда Мороза. Он останавливается в разных городах на несколько часов. Внутри проводят спектакли, анимационные программы и устраивают детям встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Как отправить письмо Деду Морозу

Круглый год дети могут отправлять послания не только в Великий Устюг, но и в другие усадьбы Деда Мороза в России. На каждое из них приходит ответ от зимнего волшебника.

Как отправить письмо Деду Морозу

  • Бумажное письмо — по адресу: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Дом Деда Мороза. Даже если в адрес закрадется ошибка, сотрудники почты поймут, куда передать послание — они отправляют и письма, на которых написано просто «Деду Морозу».
  • Электронное письмо — postcard@ao-dedmoroz.ru.

Ближе к Новому году в общественных местах Москвы (в парках и около метро) ставят тематические почтовые ящики. Письма можно опускать и туда — тогда ответ придет из столичной резиденции Деда Мороза.

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