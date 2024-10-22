Минфин посетовал на расслабившиеся в области дивидендов госкомпании

Замглавы Минфина РФ Моисеев пообещал улучшение выплаты дивидендов госкомпаниями

На фоне санкций недружественных стран компании с государственным участием «расслабились» с выплатой дивидендов. На ситуацию во время конференции по финансам и инвестициям «Толк» посетовал замглавы Минфина Алексей Моисеев, передает РБК.

В то же время он заметил, что в 2025 году случился «значительно более хороший перформанс». Речь идет о госкомпаниях, которые долгое время не платили дивидендов, а теперь им придется вернуться к такой практике. «Я думаю, что мы этот дивидендный поток сможем обеспечить на более высоком уровне», — пообещал чиновник.

По данным Росимущества, в прошлом году дивиденды от бизнеса с его участием принесли в федеральный бюджет 339 миллиардов рублей, что в два раза меньше результата 2022 года (753 миллиарда рублей), а также на 104 миллиарда меньше ожиданий.

В рамках прошлых расчетов Минфина ожидалось, что в 2024 году доходы государства от дивидендов составят 652,3 миллиарда рублей. В 2025 году ожидается, что они вырастут до 786,4 миллиарда рублей. Почти половина от обеих сумм приходится на «Сбер», который перечисляет дивиденды на счета Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В сентябре Моисеев уже жаловался на то, что «крупнейшие и лучшие» компании в России не желают платить дивиденды. По его словам, некоторые участники рынка «переинвестированы» и вкладывают деньги просто для того, чтобы их потратить.

«Где-то какие-то соцпроекты, привозят губернаторов, которым срочно надо что-то построить, то есть готовы на все, лишь бы только не платить дивиденды, все что угодно придумают», — объяснял замглавы Минфина.