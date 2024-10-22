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02:00, 22 октября 2024Забота о себе

Некоторым женщинам посоветовали воздержаться от секса во время беременности

Фото: Anastasiia Chepinska / Unsplash

Гинеколог и специалист по дородовой подготовке Флер Паркер посоветовала некоторым женщинам воздержаться от секса во время беременности. Ее цитирует издание Metro.

По словам Паркер, чаще всего половые контакты безопасны для беременных, причинить вреда ребенку они не могут. Однако, продолжила она, врач может порекомендовать отказаться от секса, если во время беременности у женщины было кровотечение или плацента расположена низко.

Гинеколог обратила внимание, что воздержаться от интимной близости рекомендовано тем, кто вынашивает близнецов, ранее рожал недоношенных детей, имел в прошлом проблемы с шейкой матки. У этих женщин секс может спровоцировать роды, предупредила она. «Кроме того, ни при каких обстоятельствах не следует заниматься сексом, если у вас уже отошли воды», — заключила Паркер.

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Ранее терапевт Дональд Грант предупредил, что так называемый эджинг, или оттягивание оргазма, может навредить мужскому здоровью. По словам эксперта, подобная практика может привести к эректильной дисфункции — половые органы могут потерять чувствительность, из-за чего достичь оргазма будет сложнее.

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      Александра Лисица
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