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16:32, 22 октября 2024Мир

Поляки усомнились в способности армии защитить страну

Rzeczpospolita: большинство поляков считает, что армия неспособна их защитить

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Большинство поляков считает, что их армия неспособна защитить страну в случае гипотетического вооруженного конфликта. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на опрос, подготовленный исследовательским центром SW Research.

В частности, в ответ на вопрос о «готовности польской армии к обороне Польши от агрессии другого государства» 54,7 процента опрошенных ответили отрицательно, 27,9 процента положительно и 17,4 процента респондентов не смогли дать четкого ответа.

Как отметила старший менеджер исследования Дорота Цывинска, лидером среди пессимистов выступает возрастная группа от 23 до 35 лет, среди которых процент ответивших отрицательно достигает 62,5 процента.

Ранее сообщалось, что военные из Польши и стран Балтии задумались о наступлении на Санкт-Петербург в случае возможного конфликта с Россией. Начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак заявил, что в случае захода российских войск в Литву необходимо напасть «непосредственно на Санкт-Петербург».

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      Дарья Устьянцева
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