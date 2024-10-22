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22:40, 22 октября 2024Россия

Путин встретился с президентом Египта в Казани

Путин проводит переговоры с президентом Египта Ас-Сиси на полях БРИКС в Казани

Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин встретился с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе переговоров Путин заявил о заинтересованности России в развитии сотрудничества с Египтом, который является «давним и надежным партнером». «Уверенными темпами движемся вперед в торгово-экономической сфере. На Египет приходится примерно треть всего товарооборота России с Африкой», — указал президент.

Глава Египта, в свою очередь, подчеркнул, что высоко ценит динамичное развитие отношений с Россией. Он также упомянул крупные совместные проекты двух стран — создание атомной электростанции «Эль-Дабаа» и российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.

Ранее Путин заявил, что Россия и Египет солидарны в подходах к решению многих проблем. Он указал, что Москва ценит сотрудничество с Каиром в рамках ООН.

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      Марина Совина
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