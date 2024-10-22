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22:41, 22 октября 2024Россия

Путин оценил взаимодействие России и Египта

Путин: Россия и Египет солидарны в подходах к решению многих глобальных проблем

Фото: Alexei Danichev / Sputnik / Reuters

Россия и Египет солидарны в подходах к решению многих проблем, Москва ценит сотрудничество с Каиром в рамках ООН. Соответствующую оценку на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита БРИКС в Казани дал российский президент Владимир Путин.

«Россия и Египет солидарны в своих подходах к решению многих насущных глобальных проблем. Мы ценим наше взаимодействие на площадках ООН», — сказал глава государства.

До этого Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине и международную обстановку в целом. «[Переговоры прошли] очень откровенно, по-деловому, конструктивно, конкретно. Обсуждались конкретные вопросы», — уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведут встречу на полях саммита БРИКС в Казани и обсудят ситуацию на Украине. «Генсек подтвердит свои хорошо известные позиции по войне на Украине и условиям справедливого мира», — сказал заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

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